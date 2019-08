Lumi Perttula, 10, vahtii perheensä ilmastosyntejä ja vetoaa kaupan ilmoitustaululla koko Kruununhakaan: ”Me kirjaimellisesti tuhotaan maapallomme”

Kaupunki

Lumi Perttula, 10, vahtii perheensä ilmastosyntejä ja vetoaa kaupan ilmoitustaululla koko Kruununhakaan: ”Me k

”Pelastakaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/TeivoTeivainen/status/1166575583217770496?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1166575583217770496&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FTeivoTeivainen%252Fstatus%252F1166575583217770496%26widget%3DTweet

Yksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lindfors

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskusteluja