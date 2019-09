Kaupunki

Kioski ryöstettiin puukoilla uhaten Espoossa, poliisi otti kiinni kolme alaikäistä poikaa

17-vuotiasta nuorta epäillään kioskin ryöstöstä Espoossa, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi tiedotteessa.Poliisi sai ilmoituksen Espoon Kivenlahdessa tapahtuneesta ryöstöstä lauantaina iltapäivällä noin puoli kolmelta. Poliisin mukaan kolme kasvonsa peittänyttä ryöstäjää olivat uhkailleet kioskin henkilökuntaa puukoilla.Tapahtumapaikalle hälytettiin useita poliisin yksiköitä, mutta ryöstäjät olivat ehtineet paeta paikalta ennen poliisin saapumista. Ryöstäjät olivat saaneet saalikseen alkoholijuomia sekä tupakkaa, tiedotteessa kerrotaan.Poliisi otti pian tilanteen jälkeen tapahtumapaikan läheisyydestä kiinni kolme 17-vuotiasta nuorta miestä. Poliisin mukaan epäillyt on pidätetty. Esitutkinnan jälkeen heidät luovutetaan lastensuojeluviranomaisten huostaan.Poliisin esitutkinnassa on kuultu epäiltyjen lisäksi useita todistajia. Lisäksi poliisi on suorittanut teknistä tutkintaa. Poliisin mukaan tapahtumien kulku on selvillä, ja osa ryöstösaalista on saatu poliisin haltuun.Nuoria epäillään törkeästä ryöstöstä.