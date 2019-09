Kaupunki

Metsäinen rinne Kumpulan kampuksen vieressä aiotaan rakentaa täyteen taloja – tältä ehdotukset näyttävät

Juuri nyt

Kumpulassa

Suunnitelma-alueella

Kilpailuehdotuksia

Asukkaat