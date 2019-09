Huhu leviää somessa, poliisi pitää perättömänä: Huhuissa itäeurooppalaiset rikolliset varastavat naisilta ja nuorilta koiria kesken ulkoilutuksen

Kaupunki

mediassa kiertää huhuja, joiden mukaan pääkaupunkiseudulla olisi viime aikoina varastettu lemmikkikoiria omistajiensa käsistä keskellä kirkasta päivää.Helsingin poliisilaitokselta kerrottiin maanantaina HS:lle, ettei sosiaalisen median viesteissä kuvaillusta toiminnasta ole tehty ainuttakaan rikosilmoitusta. Helsingin poliisi on selvittänyt, ettei ilmoituksia ole tullut kesäkuun alusta tähän päivään ulottuvalla ajanjaksolla Vantaalla tai Espoossakaan.Espoossa on tosin poliisin mukaan ollut kesän aikana yksi huumevelan perintään liittyvä tapaus, jonka yhteydessä varastettiin myös koirat.muassa Facebookissa levitettyjen huhujen mukaan lemmikkikoiria olisi varastettu kesken ulkoilutuksen naisilta ja nuorilta. Varoitusviestissä on päätelty, että väitettyjen koiravarkauksien taustalla voisi olla jopa itäeurooppalainen järjestäytynyt rikollisuus.Poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan kyse on kuitenkin vain perättömistä huhuista. Toinen vaihtoehto on se, että kaikista koiravarkauksista olisi jätetty jostain syystä rikosilmoitukset tekemättä.Eläinrikoksiin keskittyvällä Helsingin poliisin tutkintaryhmälläkään ei ole tietoa väitetystä rikosilmiöstä.