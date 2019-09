Huhu leviää somessa, poliisi pitää perättömänä: Huhuissa itäeurooppalaiset rikolliset varastavat naisilta ja nuorilta koiria kesken ulkoilutuksen

Kaupunki

Huhu leviää somessa, poliisi pitää perättömänä: Huhuissa itäeurooppalaiset rikolliset varastavat naisilta ja n

Sosiaalisessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Ilmoittakaa poliisille. Sitä minä olen kaikille tolkuttanut.”

Koiravarkauksista on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.facebook.com/hannele.luukkainen.3/posts/2423010371080163

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Fakta on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy