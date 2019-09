Kaupunki

Uuden keksinnön väitetään karsivan jopa kolmanneksen kerrostalo­asukkaiden lämmityslaskusta

Kerrostalossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uudenlainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huoneistokohtainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Käytännössä

HSY:n