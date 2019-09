Yksityinen säätiö lopetti vammaisten poliklinikan Espoossa lähes varoittamatta: ”Lapsen lääkitystä oli jäljellä kahdeksi päiväksi”

Fakta

Mikä Rinnekoti?



Rinnekoti on Suomen suurin yksityinen kehitysvamma-alan toimija ja viidenneksi suurin hoiva-alan yritys.



Rinnekodin toiminta alkoi 1920-luvulla osana Diakonissalaitosta. Nykyisin Rinnekoti on Diakonissalaitoksen tytärsäätiö, mutta organisaatiot on tarkoitus yhdistää uudelleen ensi vuoden alussa.



Rinnekodilla oli alkukesästä kaikkiaan 3 500 asiakasta 60:stä eri kunnasta. Säätiön liikevaihto on noin 80 miljoonaa euroa. Terveydenhuollon osuus Rinnekodin palveluista on ollut vain noin prosentin luokkaa.



Toimipisteitä kuten asumispalveluita on erityisen tiheässä Espoossa mutta runsaasti myös muualla Etelä-Suomessa.