Yllättävä lehti-ilmoitus: EU etsii 2 000-neliöistä toimistoa Oodin läheltä ja pyytää vinkkejä kryptiseen sähköpostiosoitteeseen

Yllättävä lehti-ilmoitus: EU etsii 2 000-neliöistä toimistoa Oodin läheltä ja pyytää vinkkejä kryptiseen sähkö

parlamentin Suomen-toimisto ja Euroopan komission Suomen-edustusto etsivät uusia toimitiloja erikoiselta kalskahtavalla tavalla: pienellä lehti-ilmoituksella. Mainos julkaistiin Helsingin Sanomissa keskiviikkona.”Euroopan parlamentin Suomen-toimisto ja Euroopan komission Suomen-edustusto etsivät toimitiloja. Toimitilat voidaan joko vuokrata tai ostaa. Tilojen pitäisi sijaita Helsingin keskustassa lähellä keskustakirjasto Oodia”, ilmoituksessa muun muassa kerrotaan.Entistä hämmentävämmäksi mainoksen tekee suorastaan kryptinen sähköpostiosoite, johon tietoja sopivista toimitiloista pyydetään ilmoittamaan. 29-merkkinen osoitehirviö on inlo.ueepi@europarl.europa.eu.”Parlamentin sisäisten sääntöjen mukaan siinä vaiheessa, kun vuokrasopimus tulee päätökseen, täytyy tehdä markkinatutkimus.”Käytännössä kyse on siis siitä, että Euroopan parlamentin Suomen-toimisto selvittää, ovatko sen vuonna 2011 vuokraamat tilat markkinahintaisia ja yhä parhaalla mahdollisella tavalla tarkoitustaan palvelevia.”Vai onko markkinoilla jotain muita toimitiloja, jotka täyttävät tarpeet paremmin tai ovat hinnaltaan kilpailukykyisempiä kuin tilat, joissa olemme tällä hetkellä”, Oikarinen kertoo.Suomen-toimisto ja Euroopan komission Suomen-edustusto ovat toimineet Malminkadulla Kampissa syksystä 2011 lähtien. Vuokrasopimus on päättymässä vuonna 2021.Mikään kiire muuttamisen kanssa ei siis ole, vaikka lehti-ilmoitukseen on merkitty vain lyhyt ilmoitusaika mahdollisille vuokranantajille tai toimitilojen myyjille.”Asiasta kiinnostuneet kiinteistönomistajat tai heidän edustajansa voivat lähettää tarjottavien toimitilojen tiedot 25.9.2019 mennessä sähköpostiosoitteeseen inlo.ueepi@europarl.europa.eu”, mainoksessa kerrotaan.Myös haussa olevien toimitilojen ihannekoko on ilmoitettu. Sitä pitäisi olla noin 150 neliömetriä katutasossa ja noin 1 850 neliömetriä toimistotiloina – siis yhteensä 2 000 neliömetriä.Suurin piirtein samaa kokoluokkaa ovat nykyiset EU-toimitilat Kampissa.”Edelleen myös se on täysin mahdollinen vaihtoehto, että jäämme tähän”, Oikarinen sanoo.ole Oikarisen mukaan suinkaan ainoa keino, jolla mahdollisia uusia EU-toimitiloja etsitään Helsingistä. Esimerkiksi EU:n sydämestä Brysselistä lähetetty delegaatio on jo vieraillut asian tiimoilta Helsingissä.”He ovat käyneet keskusteluja suomalaisten kiinteistönvälittäjien kanssa.””Kuuluu normaaliin proseduuriin, että tämä täytyy tehdä julkisesti. – – On riittävä läpinäkyvyys sen suhteen, että kaikki voivat tarjota palveluitaan”, Oikarinen perustelee.Lehti-ilmoituksessa mainittu vaatimus uusien toimitilojen sijainnista keskustakirjasto Oodin lähellä ei Oikarisen mukaan ole ehdoton. Se voisi kuitenkin tuoda logistista hyötyä Oodissa jo nyt toimivan Euroopan komission ja parlamentin yhteisen EU@Oodi-tiedotuspisteen toimintaan.Suomen-toimisto ja Euroopan komission Suomen-edustusto ovat muuttaneet aiemminkin. Alun perin EU-toimitilat sijaitsivat vuosia Pohjoisesplanadilla, mutta vuokrasopimuksen umpeutumisen myötä ne siirrettiin Kamppiin.