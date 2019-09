Kaupunki

Katutyö tuo taas lisää ruuhkia Jätkäsaareen

Katutyöt aiheuttavat

valmiiksi liikenneruuhkien kanssa kamppailevassa Helsingin Jätkäsaaressa alkaa syyskuussa katuremontti, josta tulee aiheuttamaan haittaa liikenteelle. Tehtävien muutosten on kuitenkin kaupungin mukaan lopulta määrä tuoda helpotusta katuja tukkivaan raskaan liikenteen ongelmaan.Katu-urakassa Helsingin kaupunki tekee muutoksia Tyynenmerenkadun ja Rionkadun risteysalueen liikennejärjestelyihin. Kun työt saadaan valmiiksi, Länsisataman raskas liikenne alkaa käyttää Tyynenmerenkatua.muutoksella liikenneturvallisuuden ja Jätkäsaaren asukkaiden asuinviihtyvyyden parantamiseen. Tämän pitäisi siis toteutua siten, että rekkaralli ohjataan Rionkadun liittymän kautta satama-alueelle ja sieltä pois, jolloin raskaat ajoneuvot jonottavat laivoihin pääsyä suljetulla satama-alueella.Näin ollen Länsisataman raskas liikenne ohjataan pois Atlantinkadulta ja Länsisatamankadulta, jotka ovat asuntokatuja. Liikennejärjestely on tarpeen myös ensi vuonna alkavan Atlantinsillan rakentamista varten.Tyynenmerenkadun ja Rionkadun risteykseen tulee remontin myötä kiertoliittymä. Tyynenmerenkadun ylittävät suojatiet puolestaan poistuvat Rionkadun kohdalta, ja liikennevalot poistetaan risteyksestä. Lähimmät suojatiet ovat noin 80 metriä pohjoiseen ja noin sata metriä etelään päin kohti satamaterminaalia.haittaa myös jalankulkijoille ja pyöräilijöille, sillä Tyynenmerenkadun kävely- ja pyöräilytie sekä Jätkäsaarenlaiturin reitti suljetaan. Poikkeusreitti kulkee Hietasaarenkujaa pitkin.Katuremontin on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä.