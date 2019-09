Teemu Selänteen ja liikekumppanien unelma 18-kerroksisesta rantahotellista on enää muisto: Nyt Espoon poliitikot haluavat Westendiin matalahkon asuintalon

Kaupunki

Teemu Selänteen ja liikekumppanien unelma 18-kerroksisesta rantahotellista on enää muisto: Nyt Espoon poliitik

Espoon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muutos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaavamuutoksen