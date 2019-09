Kaupunki

Katajanokan laivaterminaali uudistetaan perusteellisesti

laivaterminaalissa Helsingissä alkaa syyskuussa mittava remontti. Urakan aikana uudistetaan kaikki terminaalin palvelut ja odotustilat.Helsingin Sataman mukaan parannuksia on tulossa myös muun muassa opasteisiin. Lisäksi lähtöselvitysportit vaihdetaan uusiin ja niiden määrää lisätään.Terminaalin yleisilmettä nykyaikaistetaan uusimalla kaikki pinnat, ja myös wc-tilat uusitaan täysin. Uusien wc-tilojen pitäisi suunnitelmien mukaan soveltua aiempaa paremmin myös lapsiperheiden ja liikuntarajoitteisten tarpeisiin.alkaa terminaalin toisesta kerroksesta, ja ensi tammikuusta lähtien uudistustyöt levittäytyvät myös sisääntulokerrokseen. Terminaali on kuitenkin koko remontin ajan Viking Linen matkustajien käytössä.Remontin on määrä valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä.