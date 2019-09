Kaupunki

Henkilöauton ja kuorma-auton nokkakolari Vantaalla, Lahdentie suljettu liikenteeltä

Lahdentiellä Vantaalla on tapahtunut henkilöauton ja kuorma-auton nokkakolari, tiedottaa Itä-Uudenmaan poliisi.



Pelastustoimenpiteet ovat käynnissä, ja tie on suljettu liikenteeltä Koivukylänväylän liikenneympyrän ja Valkoisenlähteentien välillä. Poliisin arvion mukaan tien sulku kestää ainakin tunnin. Poliisi ohjaa liikennettä.



Lahdentie eli tie 140 on Lahdenväylän eli nelostien suuntaisesti kulkeva maantie.