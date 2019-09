Kaupunki

Kuvat näyttävät kilvan­ajon loppu­tuloksen: Sivullisen kuoleman Lahden­väylällä aiheuttaneille autoilijoille t

Helsingin

Näin ollen

22. marraskuuta

hovioikeus katsoo perjantaina antamassaan tuomiossa, että sivullisen naisen kuolemaan johtaneen kolarin taustalla oli luvaton kilvanajo. Kuolemantapaus sattui Lahdenväylällä Helsingissä marraskuussa 2016.Käräjäoikeus ei ollut aiemmin tulkinnut kolaria edeltänyttä tilannetta kilpa-ajoksi, koska sen mukaan jäi selvittämättä kahden autoilijan kilpailleen siitä, kumpi olisi ensin jossakin tietyssä kohtaa ajoreittiä.Hovioikeus näki asian toisin.”Hovioikeus toteaa, että kilpaa ajamisena ilmaisun yleiskielisessä merkityksessä voidaan pitää myös sellaista ajoa, jossa tavoitteena on päästä toisen ohi ja pysytellä tämän edellä ilman erityistä maalia”, tuoreessa tuomiossa kerrotaan.hovioikeus päätyi tuomitsemaan törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä vammantuottamuksesta myös miehen, joka ei kolaroinut tilanteessa. Käräjillä kyseiset syytteet oli hylätty, ja vuonna 1985 syntyneen miehen katsottiin syyllistyneen ainoastaan törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.Muutos suurensi miehen kolmen kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen vuodeksi ehdollista ja kolmeksikymmeneksi tunniksi yhdyskuntapalvelua.Uhrin autoon kolaroineen vuonna 1990 syntyneen miehen rangaistus pysyi ennallaan: yksi vuosi ja neljä kuukautta ehdollista vankeutta sekä 40 tuntia yhdyskuntapalvelua.Kolaroija tuomittiin lisäksi maksamaan lähes 60 000 euron verran erilaisia kärsimys- ja vahingonkorvauksia.Hovioikeus määräsi myös toisen kilvanajajan osallistumaan ruumiinavauskuluihin. Lisäksi tuomittujen on maksettava yhdessä noin 8 300 euron lasku, joka syntyi kolaritilanteen rekonstruoimisesta.2016 Lahdenväylällä tapahtuneessa peräänajossa kuoli nainen, joka oli matkustajana sivullisessa autossa. Hovioikeuden tuomion mukaan nuorempi kilpaa ajaneista miehistä törmäsi kovalla ylinopeudella autoon, jonka kuljettaja loukkaantui myös tilanteessa.Laittomasti yleisellä tiellä kilpailleet kaksi autoilijaa tunsivat toisensa. Syyttäjän mukaan miehet olivat ennen törmäystä tehneet vaarallisia ohituksia ja kaahanneet paikoin jopa 160–170 kilometrin tuntinopeudella. Kyseisessä kohtaa Lahdenväylää nopeusrajoitus on 100 km/h. Tuomioistuimissa katsottiin, että kaahailu oli syytteiden mukaista.Henkilöauto, jonka perään tilanteessa törmättiin, eteni Lahdenväylää nopeusrajoitusta noudattaen.Onnettomuuspaikalla otetuista valokuvista käy selväksi, että peräänajo oli erittäin raju. Opel Corsa -henkilöauton takapää murskaantui lähes keulaan kiinni.