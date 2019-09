Kaupunki

Vallisaaren raivaustöissä Helsingin edustalla löydettiin kranaatteja ja 8 000 sytytintä

Vallisaaren

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vallisaareen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vallisaareen