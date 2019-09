Kaupunki

SK: Vantaa joutui palkkaamaan farmasia-ammattilaisia kyselemään vanhusten lääkkeistä Apotin temppuilun vuoksi

Vantaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Farmasisti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös