Kaupunki

Vain 23 prosenttia Suomessa asuvista irakilaisista on töissä – Vantaan työllisyys­johtaja haukkuu järjestelmän

28-vuotias

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Asenne

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vantaalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Luxin

Irakilaisessa

Yaman

Samaa

Vastikään

Viisi faktaa: Tämä jarruttaa maahanmuuttajien työnsaantia

Mitä

Ulkomaalaistaustaisten

Ulkomaalaistaustaisista

Pakolaisten

Ulkomaalaistaustaisten

Toisen