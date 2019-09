Kaupunki

Helsinki lupaa siirtää terveydelle vaarallisen päiväkodin lapset muualle

kaupunki lupaa siirtää lapset pois päiväkoti Himmelistä, jonka tilojen arvioitiin kesällä aiheuttavan erittäin todennäköisesti terveyshaitan. Aikataulua tälle mietitään edelleen joten lapset pysyvät yhä päiväkodissa.Päiväkodille haetaan korvaavia tiloja, kaupunkiympäristön toimiala tiedotti perjantaina. Todennäköisintä on, että päiväkoti siirretään väliaikaiseen paviljonkiin.Paviljongin rakennuspaikaksi on väläytelty esimerkiksi Suutarilan ala-asteen ja terveysaseman naapuria toisella puolella Suutarilantietä. Paikkaakaan ei ole vielä lyöty lukkoon.lapset ja henkilökunta ovat yhä huonokuntoisissa tiloissa, kaupunki on tuonut tiloihin ilmanpuhdistimia. Ilmanvaihtoa on säädetyt ylipaineiseksi, jotta terveydelle vaaralliset mikrobit eivät pääsisi kulkeutumaan sisäilmaan. Kaupunki lupaa myös siivota päiväkodin lattiasta kattoon ja asentaa päiväkotiin mittauslaitteita tarkkailemaan sisäilmaa.Vuonna 1989 valmistuneessa päiväkodissa lapset ovat oireilleet. Kaupunki on selvittänyt päiväkodin kuntoa sisäilman vuoksi yli kymmenen vuotta ja tehnyt pieniä korjauksia.Kesällä valmistuneessa kuntoraportissa kuitenkin todetaan, että rakennuksessa on niin vakavia mikrobivaurioita, että sen pelastamiseen tarvittaisiin peruskorjauksen tasoinen korjaus. Sitä raportin laatijat eivät pidä järkevänä, koska se tulisi uutta päiväkotia kalliimmaksi.Himmelissä on runsaat sata lasta.