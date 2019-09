Kaupunki

Kontulan keskustaan sovitellaan jälleen lisärakentamista

keskustaan sovitellaan lisärakentamista. Ostoskeskuksen alueen kolme kiinteistöyhtiötä ja Kontulan Palvelutalo hakevat yhdessä varausta alueen kehittämistä varten.Tonttimaan omistaa Helsingin kaupunki.Kontulan keskustassa on kauppojen ja muun liiketoiminnan lisäksi kirjasto, nuorisotalo, uimahalli ja terveysasema. Keskus on samalla joukkoliikenteen solmukohta metroasemineen ja bussipysäkkeineen.ostoskeskusta ja sen lähialueita on yritetty uudistaa jo vuosia. Viisi vuotta sitten kaavamuutos oli jo saatu kehitettyä melko pitkälle, mutta tuolloin Helsingin kiinteistölautakunta tyrmäsi perusratkaisun teknisesti, juridisesti, hallinnollisesti ja taloudellisesti liian monimutkaisena ja vaativana.Perusratkaisussa oli hahmoteltu ostoskeskuksen rakennusten korottamista ja 16-kerroksisen talon rakentamista ostoskeskuksen länsipuolelle.Nyt tätä erittäin vaikeaa suunnittelutehtävää lähestytään kahdessa vaiheessa.Ensimmäisessä vaiheessa hakijat tutkivat metroradan ja metroliikenteen vaikutusta hankkeeseen. Samalla selvitetään yhdessä viranomaisten ja alueen toimijoiden kanssa, mitä alueelle voisi kaavoittaa.Jos hanke osoittautuu toteuttamiskelpoiseksi, hakijat hakevat tontinvarauksen.suunnittelutehtävä on erittäin vaikea, Helsingin kaupunginhallitus käsittelee maanantaina viisivuotista kehittämisvarausta vuoden 2024 loppuun saakka.Kontulan keskustaa hallitseva ostoskeskus on avattu vuonna 1967, ja sitä on laajennettu 1980-luvulla.