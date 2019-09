Kuva näyttää, miten valtavat hanhien kokoontumisajot Helsingissä on meneillään: linnut valtasivat suositun uimarannan perusteellisesti

Kaupunki

Hietaniemen uimaranta oli lauantaina iltapäivällä täysin valkoposkihanhien aluetta. Kuva näyttää, miten perusteellisesti hanhet ovat vallanneet suositun uimarannan.Hietaniemen liepeillä pesii tyypillisesti paljon hanhipareja, joten hanhet eivät ole siellä kesälläkään mitenkään tavallisesta poikkeava näky. Näin syksyisin valkoposkihanhet kerääntyvät yhteen vielä suuremmiksi parviksi.Hanhet muuttavat syys–lokakuussa. Muuttoaikaan samaan paikkaan voi kerääntyä jopa kymmeniätuhansia yksilöitä. Tavallisin paikka nähdä valtavia parvia on sänkipelto, johon hanhet kokoontuvat syömään.kesän viettävien hanhien määrä on taas lähtenyt kasvuun. Suomen ympäristökeskuksen (Syke) ja Helsingin kaupungin tutkijat laskivat heinäkuun lopussa, että Helsingissä ja itäisessä Espoossa hanhia oli 5 630.Pesintä alkoi aikaisin ja poikasia tuli viime vuotta enemmän.Valkoposkihanhet ovat suojeltu laji, mutta pääkaupunkiseudulla on viime aikoina yritetty etsiä keinoja niiden häätämiseen.Espoossa on tänä syksynä esimerkiksi yritetty karkottaa hanhia poikkeusluvalla koirien avulla Silkkiniityllä. Puisto on pysynyt hiukan aiempaa puhtaampana hanhenkakasta, mutta hanhet ovat kaikonneet paikalta vain hetkeksi.