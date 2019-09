Helsingin yliopisto etsii yli 70-vuotiaita, jotka pystyvät kävelemään vähintään 400 metriä, testiryhmälle tarjolla puolen vuoden ruokapalkka

Kaupunki

Helsingin yliopisto etsii yli 70-vuotiaita, jotka pystyvät kävelemään vähintään 400 metriä, testiryhmälle tarj

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uuden tutkimuksen