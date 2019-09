Kaupunki

Helsinkiläiset urheiluseurat treenaavat ahtaissa oloissa, koska kaikki lisä­tila on joltain toiselta seuralta

Puistolanraitin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Minit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muutoksessa

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000002921622.html

Helsinki

Kouluja

Kun

Oman hallin

Puistolassa