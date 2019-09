Kaupunki

Auto päätyi kruunuksi kaupunkipyörä­röykkiön päälle Helsingissä, alkoholilla ei osuutta asiaan

Etelä-Haagassa Oskelantiellä tapahtui keskiviikkona erikoinen tilanne, kun henkilöauto ajoi kaupunkipyöräparkin päälle.Helsingin poliisin johtokeskuksesta kerrotaan, että kyseessä on ilmeisesti ulosajo, jossa päihteillä tai alkoholilla ei ollut osuutta asiaan. Onnettomuus tapahtui hieman ennen kello kymmentä aamupäivällä, poliisista kerrotaan.Poliisin mukaan kaupunkipyörien päälle rysäyttänyt kuljettaja oli autossa yksin ja poliisi on jututtanut häntä. Onnettomuuden syy on poliisin mukaan vielä epäselvä.Onnettomuudessa ei sattunut henkilövahinkoja. Sen sijaan useampi kaupunkipyörä kärsi vahinkoja auton kolaroidessa niihin. Poliisin mukaan tarkat omaisuusvahingot onnettomuudessa eivät ole vielä selvillä.