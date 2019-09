Kaupunki

Espoolaisisälle tuomio 7-vuotiaan tyttären toistuvista pahoinpitelyistä

Länsi-Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kotona

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oikeudelle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Käräjäoikeuden

Käräjäoikeuden

käräjäoikeus tuomitsi torstaina 39-vuotiaan espoolaisisän alaikäisen tyttärensä pahoinpitelystä kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeustuomioon. Isää ei ole aiemmin tuomittu rikoksista.Oikeus katsoi isän syyllistyneen neljään pahoinpitelyyn, kunnianloukkaukseen ja laittomaan uhkaukseen. Kaikki rikokset olivat kohdistuneet hänen lapseensa, joka oli tekojen aikaan 6–7-vuotias.Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.Vakavin rikos tapahtui vuoden 2017 syksyllä, kun isä oli taluttanut parkkipaikalta tytön kotiin nostamalla lasta kovakouraisesti hiuksista ja korvista niin, että lapsen jalat nousivat ilmaan. Isän kertoman mukaan lapsi oli yrittänyt juosta karkuun.Lapsi kertoi yrittäneensä paeta, koska hän oli tulkinnut uhkaavaksi isän sanoman: ”Odota vaan, ku mennään kotiin”.hän oli sitonut tytön jalat ja kädet nippusiteillä ja lähettänyt vaimonsa kännykkään kuvan sidotusta ja itkevästä tytöstä. Vaimo oli välittömästi vaatinut lasta vapautettavaksi, ja muistuttanut miestään, mitä Vilja Eerikalle tapahtui.Helsinkiläisen 8-vuotiaan Vilja Eerikan tappoivat hänen isänsä ja äitipuolensa paketoimalla tytön niin tiukkaan kääreeseen, että lapsi tukehtui äitienpäivänä vuonna 2012.Vaimon viestin saatuaan, espoolaisisä vapautti lapsen siteistä.Vaimo soitti sosiaalipäivystykseen, josta hänet neuvottiin hakeutumaan Jorvin sairaalaan. Äiti, tytär sekä perheen toinen tytär jäivät yöksi sairaalan vuodeosastolle. Tapahtuneesta tehtiin lastensuojeluilmoitus ja tutkintapyyntö poliisille.Poliisi antoi isälle väliaikaisen perheensisäisen lähestymiskiellon, jonka oikeus vahvisti. Vanhemmat ovat sittemmin eronneet.esitetystä lääkärilausunnosta ja sen liitteenä olevista valokuvista ilmenee nippusiteistä tyttärelle aiheutuneet vammat ranteissa ja nilkoissa.Tytär pääsi myöhemmin lastenpsykiatriseen erikoissairaanhoitoon tunne-elämän vaikeuksien ja traumojen vuoksi.Tytöllä oli myös akuutti sairaalajakso Lastenlinnan sairaalassa.istuntoa varten lasta kuultiin Lasten ja nuorten oikeuspsykologian yksikössä. Haastatteluissa hän kertoi useista yksittäisistä pahoinpitelyistä.Lapsen kertoman mukaan isä tukisti, läpsi ja potki häntä herkästi sekä kiroili ja uhkasi veitsellä. Isällä oli tapana haukkua lasta erittäin loukkaavilla nimityksillä.Ex-vaimon mukaan väkivallalla uhkailua oli lähes päivittäin. Isä myönsi kuulusteluissa rajun kielenkäytön ja väkivallalla uhkailun, mutta kiisti osan tapahtumista.mukaan isä oli toistuvasti ja usean vuoden ajan uhannut tytärtään muun muassa remmillä tai että hän lyö tältä hampaat sisään.Käräjäoikeus katsoo, että tytön haastatteluista nousee esille selvästi, kuinka tyttöä on sattunut ja että hän pelkää mennä kotiin. Käräjäoikeuden mukaan tyttö on kokenut väkivaltaa jo pitkään, ja sitä on harjoittanut nimenomaan isä.Käräjäoikeus piti tytön kertomusta keskeisiltä osiltaan uskottavana.