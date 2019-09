Kaupunki

Helsinki korottaa Lehtisaaren tontinvuokria Vantaan seurakunta­yhtymää lievemmin

Helsingin

Vantaan

Molemmissa

seurakuntayhtymä korottaa tontinvuokria Lehtisaaressa kolmella prosentilla. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti korotusten määrän torstaina.Korotukset koskevat kahdeksaa asuintalotonttia Lehtisaaressa.Seurakuntayhtymä pyysi kahdelta riippumattomalta asiantuntijalta arviota Lehtisaaren tonttien arvosta.Alunperin korotuksen piti olla viisi prosenttia rakennusoikeuden arvosta, mutta keskusteluissa taloyhtiöitten ja asukkaitten kanssa korotusprosentti pudotettiin kolmeen. Korotukset on porrastettu kolmelle vuodelle.seurakuntayhtymä päätti kesäkuussa palata alkuperäiseen kovempaan korotusprosenttiin, vaikka Vantaan kirkkovaltuusto oli jo viime vuonna hyväksynyt sovitteluratkaisun.Uusien ehtojen mukaisesti tontinvuokrien suuruus on viisi prosenttia tontin arvosta, josta vähennetään 10 prosenttia rakennetun maan vähennyksenä.Päätös koskee kymmentä Vantaan seurakuntayhtymän omistamaa asuintalotonttia. Päätöksenteossa painoi se, että Vantaan seurakuntayhtymä on tiukalla talouskuurilla. Myös vuokrataso vastaavissa asunnoissa Vantaalla on korkeampi kuin mitä se olisi sovittelun jälkeen ollut Helsingin Lehtisaaressa.seurakuntayhtymissä korotus tuli ajankohtaiseksi tänä vuonna, koska 1960-luvulla solmitut tontinvuokrasopimukset ovat umpeutumassa vuoden lopulla.Koska maan arvo on noussut Lehtisaaressa vuosikymmenten ajan, korotuspaine oli suuri.Vantaa solmii 50 vuoden sopimuksia, joissa tontinvuokra tarkastetaan 10 vuoden kuluttua. Helsingin seurakuntayhtymän tontinvuokrasopimus on 20 vuoden pituinen.