Kaupunki

Kommentti: Helsingin keskustatunnelissa on vaikea nähdä mitään järkeä, mutta yhden ongelman se ratkaisisi

Helsinki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tunnelissa olisi 6–8 kaistaa.

Juuri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tunneli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskustan tuntumassa tunnelin suuaukot muuttaisivat maisemaa.

Kaikkien