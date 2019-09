Vantaan väkivallanteon esitutkinta valmistui, epäilty löi rollaattorilla liikkunutta miestä useita kertoja miekalla

Kaupunki

Vantaan väkivallanteon esitutkinta valmistui, epäilty löi rollaattorilla liikkunutta miestä useita kertoja mie

Vantaalla

15. kesäkuuta tapahtuneessa epäillyssä murhanyrityksessä epäilty löi uhria useita kertoja miekalla päähän ja ylävartaloon, poliisi kertoo tiedotteessaan esitutkinnan tuloksista.Esitutkinta on valmistunut, ja sen mukaan epäilty hyökkäsi liikuntarajoitteisen rollaattorilla liikkuneen miehen kimppuun Tikkurilan urheilukentän läheisellä hiekkatiellä. Teko tapahtui päiväsaikaan.Uhri on yli 60-vuotias mies ja hyökkäyksestä epäilty nelikymppinen mies.on myöntänyt rikoksen, jossa uhrille syntyi vakavia vammoja. Teolle ei kuitenkaan ole tullut ilmi selkeää motiivia.Tapaus on nyt syyteharkinnassa. Jo esitutkinnan aikana käräjäoikeus määräsi epäillyn mielentilatutkimukseen.