Taiteilija Nina Backman haalii ilmaiseksi jaettavia taimia kokoon Berliinistä käsin – nollabudjetin taideprojekti paisui kuukaudessa ja sai yhteistyökumppanikseen myös Helsingin kaupungin

Kaupunki

Taiteilija Nina Backman haalii ilmaiseksi jaettavia taimia kokoon Berliinistä käsin – nollabudjetin taideproje

Ensi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Liikkeelle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taimen

Jotta

Puiden

Vaikka

Taimia jaetaan Kiasman katoksen alla torstaina 19.9. kello 9–17.