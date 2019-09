Kaupunki

Finnairin koneesta löytyi yli 400 000 euroa käteistä, rahojen kohtalosta pitkä oikeusriita

Helsingin

Lokakuussa

Löytötavarapalvelu

hovioikeudessa on annettu maanantaina tuomio erikoisesta riidasta, jossa löytötavarayhtiö vaatii poliisia luovuttamaan sille lentokoneesta löydetyn suuren rahasumman.Hovioikeus katsoo, että rahanpesuepäilyjen yhteydessä löydetyt rahat eivät kuulu löytötavarayhtiölle mitenkään. Suomen valtio on siis voittanut jutun.2009 Madridista Helsinkiin lähtevästä lentokoneesta poistettiin yksi matkustaja, koska hänen ruumaan menneistä matkatavaroistaan löytyi suuria rahasummia.Helsingissä Finnairin henkilökunta huomasi, että tämän Espanjassa koneesta poistetun naisen paikalta matkustamosta löytyi laukku. Se toimitettiin poliisille, joka löysi laukun sisältä vaatteiden lisäksi sipsipurkin ja suklaalevyjä, joiden sisään oli piilotettu 409 760 euroa käteistä rahaa.Tapausta alettiin tutkia mahdollisena törkeänä rahanpesua. Rahat jäivät keskusrikospoliisille takavarikkoon, sipsit ja suklaat heitettiin roskiin, vaatteet ja laukku toimitettiin löytötavarapalvelulle.Finnairin koneista löytötavarat keräävä Suomen löytötavarapalvelu vaati seuraavana poliisilta, että rahat pitäisi antaa poliisin sijaan sen säilytettäväksi. Pyyntöön ei suostuttu.Rikosepäily ei kuitenkaan koskaan edennyt oikeuteen asti. Esitutkinta lopetettiin vuonna 2013.Vuotta myöhemmin poliisi tiedotti Kiinasta tavoitetulle laukun omistajalle, että ellei omistaja nouda rahojaan kolmen kuukauden kuluessa, varat siirtyvät Suomen valtiolle kolmen kuukauden päästä. Nainen ei koskaan tullut noutamaan rahoja.haastoi seuraavaksi Suomen valtion oikeuteen. Helsingin käräjäoikeudessa tapausta käytiin läpi keväällä 2018, hovioikeudessa nyt alkusyksystä.Löytötavaratoimiston logiikan mukaan rahat ovat löytötavaraa, joka poliisin pitäisi luovuttaa löytötavaratoimistolle säilytettäväksi omistajan puolesta. Jos omistajaa ei edelleenkään kolmen kuukauden päästä edelleenkään näkyisi, rahoista tulisi löytötavaratoimiston omaisuutta.Valtio vastasi, että rahat eivät ole löytötavaraa vaan rikosepäilyn johdosta takavarikoitua omaisuutta.Molemmat oikeusasteet päätyivät asiassa poliisin kannalle.Vaikka rahat katsottaisiinkin löytötavaraksi, niiden päätyminen poliisille oli alunperin perusteltua. Laissa ei ole mitään, mikä velvoittaisi poliisin toimittamaan rahat löytötavaratoimistolle myöhemmin. Omistusoikeus siirtyy sille taholle, mihin rahat on toimitettu eli Suomen valtiolle.Löytötavaratoimisto joutuu toisin sanoen maksamaan oikeuskulut eikä se saa löydettyjä rahoja haltuunsa.