Helsinkiin tulee keskiaikateemainen leikkipuisto

rakennetaan leikkipaikkaa, jossa leikkivälineiden teemana on keskiaika. Puistoon tulee esimerkiksi leikkilinna isommille lapsille.Kyseessä on Lassilassa sijaitseva Laurinniityn leikkipuisto, jonka ulkoalueita uusitaan parhaillaan. Töiden olisi tarkoitus valmistua ensi kesäksi.Remontissa uusitaan puiston leikkialueet, linnan lisäksi luvassa on esimerkiksi tasapainovälineitä. Huonokuntoinen kahluuallas poistetaan. Sen tilalle tulee pienten lasten aidattu leikkialue.Puiston itä- ja länsireunalla oleville raiteille tulee pollarit vähentämään läpiajoa. Myös valaistusta parannetaan ja istutuksia uusitaan.rakennus on käytössä koko remontin ajan, joten esimerkiksi kerhojen toiminta jatkuu normaalisti.