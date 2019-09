Korson koulun Instagram-tilillä julkaistiin pistoolin kuva ja ”korsoshooting”-teksti – Poliisin mukaan tilanne on turvallinen

Kaupunki

Korson koulun Instagram-tilillä julkaistiin pistoolin kuva ja ”korsoshooting”-teksti – Poliisin mukaan tilanne

Juuri nyt

Poliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Luoto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy