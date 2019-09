HS-analyysi: Maailmalla metroon ja busseihin pääsee jo pankkikorttia vilauttamalla – Miksi Helsinki kulkee etanana muiden perässä?

Kaupunki

HS-analyysi: Maailmalla metroon ja busseihin pääsee jo pankkikorttia vilauttamalla – Miksi Helsinki kulkee eta

Joukkoliikenteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lähimaksamisesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkaupunkiseudun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kertalippujen

uudistuksiin kuluu yleensä runsaasti aikaa. Se on ymmärrettävää: pelkkä matkojen volyymi on pääkaupunkiseudulla niin suuri, että uudistukset pitää rakentaa huolellisesti. Täällä tehdään päivittäin miljoona joukkoliikennematkaa.Sekin on ymmärrettävää, että järjestelmän rakentaminen on eri asia kuin yksilön mielitekojen tyydyttäminen. Toimivan järjestelmän pitää kaikissa olosuhteissa palvella moitteettomasti kaikkia: huononäköisiä, huonokuuloisia, huonosti liikkuvia, lapsiperheitä ja vaikkapa niitä, jotka haluavat kuljettaa pyörää junassa tai metrossa.Helsingin seudun liikenteen (HSL) maksutapojen uudistustahti on kuitenkin melko tahmainen verrattuna siihen, miten paljon maailma ympärillämme muuttuu.Viime vuosina mobiilimaksaminen on tehnyt suoranaisen läpimurron. Mobiilisovellusten ja lähimaksamisen yhdistelmistä on syntynyt oma alakulttuurinsa, jossa teknisesti edistyneimmät maksavat ostoksensa vaikkapa älykellollaan.Samaan aikaan HSL-todellisuudessa odotellaan yhä mahdollisuutta ostaa verkkopankissa matkakortille lisää kautta tai arvoa. HSL:n mobiilisovellukseen kesäksi lupailtu jatkuva säästötilauskaan ei ole vielä voimassa.Viimeisimmän tiedon mukaan molemmat uudistukset tulevat käyttöön syksyn aikana, viimeistään vuodenvaihteessa.on puhuttu siitä lähtien, kun Lontoon joukkoliikenteen järjestäjä Transport for London (TfL) otti ensimmäisenä Euroopassa käyttöön lähimaksamisen bussiliikenteessä. Muissa kaupungeissa odotettiin, että valtava TfL auraa tietä kansainvälisten korttiyhtiöiden ja juridisten esteiden poikki.Lontoossa pankkikorttia vilauttamalla sai maksettua bussimatkan jo vuonna 2012. Sittemmin Lontoo ja monet muut kaupungit ovat laajentaneet lähimaksamista muihin liikennevälineisiin ja maksukortteihin.Suomalaisturisteja on ilahduttanut Lontoossa myös niin sanottu capping-palvelu, jossa järjestelmä itsessään ynnää kertamatkat ja tietyn rajan ylityksestä muuttaa ne päivä- tai viikkolipuksi. Järjestelmä ikään kuin hoitaa edullisimman lippuvalinnan matkustajan puolesta.Kaikkia näitä uudistuksia on valmisteltu HSL:ssä, mutta niiden toteutus on odottanut vyöhykeuudistuksen käyttöönottoa. Vyöhykeuudistus tuli voimaan huhtikuun lopussa, eikä muita edistysaskelia ole kuulunut. Ne ovat kuulemma valmistelussa.Kun maksujärjestelmä- ja lippu-uudistus myöhästyivät vuosia, jää miettimään, kuinka kauan lähimaksamiseen perustuvia ratkaisuja pitää odottaa. Kestihän HSL:ltä kolme vuotta poistaa matkoja hidastanut OK-nappulan käyttö kortinlukijan perustoiminnoista.joukkoliikenteen kokonaismyynnistä mobiilimyynnin osuus on noin 30 prosenttia.Kausilippulaisia on matkustajista noin 80 prosenttia, ja näyttää siltä, että monet heistä pitävät kiinni tutusta matkakortistaan. Eipä tarvitse pähkäillä, onko kännykässä virtaa, jos tarkastaja osuu paikalle.Matkakorttilaisten arkeen verkkomaksaminen olisi suuri helpotus. Nyt matkakortin lataaminen vaatii henkilökohtaisen käynnin myyntipisteessä.Vuodenvaihteen jälkeen myyntipisteitä voi olla enemmän, kun palvelu laajenee S- ja K-kaupoissa. Jos parisataa R-kioskia jatkaa matkakorttien lataamista, ensi vuoden aikana palvelupisteiden määrä kaksinkertaistuu yli 500:aan.R-kioski miettii vielä, haluaako se jatkaa palvelua ilman myyntipalkkiota, jonka poistosta HSL:n hallitus päätti tiistaina.HSL:n ei kannata laukata jokaisen teknisen trendin harjalla. Matkustajalle joukkoliikenteen palvelutasossa ovat olennaisia asioita lippujen hinnat, reittiverkosto ja vuorotiheys.Mitä kattavammin joukkoliikenne palvelee seudun ihmisten liikkumisen tarpeita, sitä tyytyväisempiä he ovat.myyntituotot ovat olleet noin puolet HSL:n kokonaismyynnistä, koska niiden hintaa ei juuri subventoida verovaroilla. Jäsenkunnat ovat tähän mennessä yksimielisesti ohjanneet 367 miljoonan euron verorahoituksen suuren vakiokäyttäjien joukon kausilippuihin.Vyöhykeuudistuksen jälkimainingeissa on viitteitä siitä, että ei-kausilippulaisten protestit kertamatkojen hinnoista ovat koventuneet. Antaisiko lähimaksaminen kenties keinoja räätälöidä tälle ryhmälle kuntakohtaisia palveluita?Helsingin tuoreessa lausunnossa HSL:n lähivuosien taloussuunnitelmasta väläytetään halua subventoida enemmän omia asukkaita. Nythän 50 prosentin subventio-osuus on pysynyt ennallaan, koska Vantaalla ei ole varoja maksaa tätä enemmän eikä Espoo halua maksaa enemmän.