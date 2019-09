Kaupunki

Kehä III:n varteen Espooseen alettiin porata kahden kilometrin syvyistä reikää

Quantitative Heat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaivo on kuin valtava termospullo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Porakankien käsittely vie puolet ajasta

Kyseessä on isojen kiinteistöjen ratkaisu