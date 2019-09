Kaupunki

Pelastusoperaatio haittaa liikennettä Kehä 1:llä, useita kaistoja suljettu

Kehä 1:llä on käynnissä pelastusoperaatio, jonka seurauksena useita kaistoja on suljettu liikenteeltä.



Liikennekeskuksen mukaan operaatio aiheuttaa haittaa länteen päin kulkevaa liikennettä Pirkkolan kohdalla. Käytössä on tällä hetkellä yksi kaista.



Uutinen päivittyy.