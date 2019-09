Kaupunki

Eiranrantaan suunnitteilla tilapäinen koulurakennus

Eiranrantaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tilapäisen

Kaupunki

Merikadun ja Eiranrannan väliselle pysäköintialueelle on suunnitteilla tilapäinen koulurakennus.Helsingin kaupunki kertoo tiedotteessa, että tilapäinen rakennus palvelee ensin Tehtaankadun alakoululaisia ja sitten Grundskola Norsenin Cygnaeus-toimipaikan oppilaita. Tilapäinen ratkaisu kestää koulurakennusten perusparannustöiden ajan, arviolta vuoden 2023 loppuun asti.Meren vieressä sijaitseva pysäköintialue on toiminut talvisin veneiden talvisäilytyspaikkana. Kaupunki kertoo, että veneille on löytynyt korvaava paikka Hernesaaresta.Kaupunki kertoo tiedotteessa, että koulun sovittaminen rakennuspaikalle on vaatinut huolellista suunnittelua, koska asuinalueelta ja lähipuistosta on tärkeää säilyttää näköyhteys merelle. Kaupungin mukaan sijoituspaikaksi on valittu alue, josta rakennus ei vaikuta liian hallitsevasti ympäristöön tai näkymiin.paikan löytäminen koululle oli haastavaa, koska Etelä-Helsingissä ei kaupungin mukaan ole vapaana koulun toimintaan sopivia valmiita vapaita tiloja tai tontteja. Alakoulun oppilaat täytyy ensisijaisesti sijoittaa oman koulupiirin alueelle.Kaupungin mukaan yhtenä vaihtoehtona tutkittiin tilojen sijoittamista Hernesaaren tulevan koulun tontille, mutta se todettiin tulevien työmaiden vuoksi liian vaaralliseksi lapsille.hakee rakennukselle rakennuslupaa syksyllä. Tämänhetkisen arvion mukaan maanrakennustyöt rakennuspaikalla voivat alkaa aikaisintaan lokakuussa 2019. Paviljongit valmistuisivat arviolta huhtikuussa 2020, tiedotteessa kerrotaan.