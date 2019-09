Kaupunki

Jätkäsaareen suunnitellaan taidehotellia

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huonepaikkoja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jätkäsaareen suunnitellaan uutta yhdeksänkerroksista taidehotellia.Hotellin on määrä nousta Välimerenkadun ja Livornonkadun kulmaukseen.Helsingin kaupungin ympäristö- ja lupajaoston asiakirjojen mukaan uuden hotellin sisäänkäynnin yläpuolelle on suunniteltu ”mittavaa veistosta”. Lisäksi vastaanottotilojen yhteyteen aiotaan rakentaa 160 paikkainen galleriaravintola. Hotellin ensimmäisestä kerroksesta on määrä tulla väljä ja korkea, jotta tilaan voidaan tuoda mahdollisimman monipuolisesti taidetta, asiakirjassa kerrotaan.hotelliin on tulossa 173. Niistä 10 on suunnitelman mukaan esteettömiä.Osa huoneiden sisustuksesta aiotaan toteuttaa taiteilijoiden kanssa. Taiteilijoiden on määrä olla mukana suunnittelemassa myös uuden hotellin metallista ulkoseinää ja sen valaistusta.Hotellille on nyt haettu rakennuslupaa. Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto käsittelee asiaa tämän viikon kokouksessaan.