Onko tässä tulevaisuus? Helsingin teillä hiipii ärhäkästi kiihtyvä kuorma-auto, josta ei kuulu lähes lainkaan ääntä

Kaupunki

Onko tässä tulevaisuus? Helsingin teillä hiipii ärhäkästi kiihtyvä kuorma-auto, josta ei kuulu lähes lainkaan

Keskustan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensimmäisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Liikenne-

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Niinivirran

Kun

Talven

Kuljettaja