Helsinkiläisiä muuttaa kiihtyvään tahtiin naapurikuntiin – erityisesti vetävät Vantaa, Kerava, Järvenpää ja Nurmijärvi

Kaupunki

Helsinkiläisiä muuttaa kiihtyvään tahtiin naapurikuntiin – erityisesti vetävät Vantaa, Kerava, Järvenpää ja Nu

Helsinkiläisiä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

on muuttanut kiihtyvää tahtia etenkin Vantaalle, Keravalle, Järvenpäähän ja Nurmijärvelle. Helsinki on menettänyt asukkaitaan myös Espooseen.Viime vuoden aikana Helsingin muuttotappio pääkaupunkiseudun muihin kuntiin oli 2 700 henkeä. Helsinkiläisten viime vuonna selvästi kasvanut muuttointo naapurikuntiin käy ilmi tuoreesta Helsingin väestöä kuvaavasta Helsingin kaupunkitutkimuksen julkaisusta.Koko Helsingin seutu vei kaupungista yhteensä 3 100 helsinkiläistä.Työntö pois Helsingistä on ollut viime vuonna poikkeuksellisen kovaa. Viimeksi lähikuntiin on muutettu Helsingistä yhtä kiivaasti tai enemmänkin vuonna 2007.väestönkasvusta merkittävä osa oli viime vuonna vieraskielisiä tulijoita. Heitä oli muuttovoitosta 68 prosenttia.Vieraskielisten osuus muualta Suomesta Helsinkiin muuttaneista kuitenkin vähentyi. Se oli muuttovoitosta 11 prosenttia. Muuttovoitto ulkomailta siis pieneni.Koko Helsingin seudun kaikkien tulijoiden ja lähtijöiden erotuksesta 79 prosenttia oli muita kuin suomen- ja ruotsinkielisiä ja kotimaan muuttovoitosta lähes puolet.Ulkomailta muutti Helsinkiin vähemmän ihmisiä kuin kertaakaan vuoden 2004 jälkeen. Ulkomailta muuttaneita oli viime vuonna 1 300 ihmistä.Ulkomailta muuttaneista ulkomaan kansalaisista puolet tuli Helsinkiin Euroopasta. Suomen- ja ruotsinkielisten muuttotappio ulkomaille puolestaan oli 1 000 asukasta.vuodenvaihteessa Helsingissä asui 648 042 ihmistä. Muuttotappiosta huolimatta Helsingin väkiluku kasvoi viime vuonna 4 770 ihmisellä.Helsingin väkimäärää kasvatti viime vuonna luonnollisen väestönkasvun lisäksi muuttoliike. Helsinkiin muutti 3 760 henkeä enemmän kuin Helsingistä pois.Helsingin seudun ulkopuolisesta Suomesta tuli edelleen muuttovoittoa lähes yhtä paljon kuin vuonna 2017. Sinä vuonna muuttovoitto olikin poikkeuksellisen suuri.