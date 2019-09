Kaupunki

Kajakeilla liikkuvat henkilöt yrittävät estää risteily­alusta lähtemästä Herne­saaren satamassa

Risteilyaluksen

https://twitter.com/HelsinkiPoliisi/status/1176861704053039105

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi