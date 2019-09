”Se poika teki meille jotain tosi pahaa” – Hannan perheen synkkä matka alaikäisten tekemien seksuaalirikosten maailmaan alkoi kesäleiristä Julkisuuteen on noussut kuluneen vuoden aikana useita epäiltyjä lapsiin kohdistuneita seksuaalirikoksia. Tapauksissa on yhteistä se, että epäilty tekijä on aikuinen. Poliisi selvitti kuitenkin vuonna 2018 hieman yli sata seksuaalirikosta, joissa tekijäksi epäillään alle 15-vuotiasta. Mitä tapahtuu, kun epäilty hyväksikäyttäjä ei olekaan rikosoikeudellisessa vastuussa?