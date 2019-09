Kaupunki

Helsingin poliitikot päättivät jotain lihansyönnistä ja maidonjuonnista, mutta kukaan ei tiedä mitä

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mutta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ongelmallista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saadakseen