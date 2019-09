”Jos sen kerran tuhoaa, sitä ei saa korjattua” – huoli maapallon tulevaisuudesta saa Alex Lassilan lakkoon perjantaina

Kaupunki

”Jos sen kerran tuhoaa, sitä ei saa korjattua” – huoli maapallon tulevaisuudesta saa Alex Lassilan lakkoon per

”Miksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ilmastonmuutoskeskustelu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syksyn

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lassilan