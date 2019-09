Kaupunki

Kaivinkone katkaisi tietoliikennekaapelin Vantaalla, Apotti-tietojärjestelmän verkkoyhteydet poikki

Apotti-tietojärjestelmän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Terveyspalvelupäällikkö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy