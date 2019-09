Kaupunki

Alex Lassila, 17, on kiertänyt vuodessa kymmeniä ilmasto­mielenosoituksia: ”Jos maapallon kerran tuhoaa, sitä

”Miksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ilmastonmuutoskeskustelu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lassilan