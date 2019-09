Helsinkiläisten ideoista äänestetään pian: 4,4 miljoonalla eurolla toteutetaan kaupunkilaisten toiveita

Kaupunki

osallistuvan budjetoinnin OmaStadi-projekti lähestyy ratkaisevaa äänestystä. Lokakuussa selviää, mihin kaupunkilaisten ehdotuksiin käytetään 4,4 miljoonaa euroa.Äänestyksessä on mukana 296 kaupunkilaisten tekemää suunnitelmaa ympäri Helsinkiä. Helsinkiläiset saavat äänestää 1.–31.10.2019. Äänestää saavat tänä vuonna 12 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat helsinkiläiset. Äänestäjä saa äänestää sekä omaa asuinaluetta että koko kaupunkia koskevista suunnitelmista.Äänestäminen tapahtuu verkossa Omastadi-palvelussa.budjetoinnissa tarkoittaa sitä, että poliitikot luovuttavat vallan kaupunkilaisille. Kaupunkilaiset ehdottavat kohteita, joihin rahaa heidän mukaansa tarvittaisiin. Tämän jälkeen ideoista kehitetään toteutuskelpoisia suunnitelmia yhdessä viranhaltijoiden kanssa. Lopulta kaupunkilaiset äänestävät toteutukseen pääsevistä suunnitelmista. Projekti on nimetty Omastadiksi.Helsinki on ottanut projektissa mallia esimerkiksi Barcelonasta, New Yorkista ja Brasilian Porto Alegresta. Näissä kaupungeissa osallistavaa budjetointia on tehty jo pitkään.kaikkiaan projektissa syntyi 1 273 värikästä ehdotusta. Niistä on nyt valikoitunut 296 lopulliseen äänestykseen.Toiveissa oli alun perin esimerkiksi kaupungin roskakoreihin pullotelineitä, joista pullonkerääjät saisivat helposti pantilliset pakkaukset kierrätykseen ja vanhuksille sähköautokuljetuksia lähipalveluihin.Lisäksi toivottiin vahvasti paikallisia hankkeita, kuten esimerkiksi ”Puotilan olkkaria”, jonne koululaiset voisivat kokoontua iltapäivisin tai maastopyöräilyreittejä Herttoniemen, Myllypuron ja Viikin metsiin.Mukana oli myös ehdotuksia yleisistä darts-tikanheittopaikoista Kannelmäkeen, maahan upotettavista trampoliineista koilliseen Helsinkiin ja ”ilmiömäisistä” tupaantuliaisista Jätkäsaaren peruskoululle.Yksi ehdottaja toivoi Kallion Karhupuistoon esiintymislavaa, jonka katsomon tuoleja voisi säilyttää viereisessä kirjastossa.