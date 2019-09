Kaupunki

Isännöitsijän epäillään kavaltaneen puoli miljoonaa euroa Helsingissä, uhreina kantakaupungin arvotaloja

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mies

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääteon