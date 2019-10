Kaupunki

Helsingin Satama tyrmää satamasiirron Jätkäsaaresta Vuosaareen

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Länsisataman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Haapasaaren

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Haapasaaren