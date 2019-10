Espoon kulttuurin sydämeen suunnitellaan kymmenien miljoonien eurojen remonttia, joka jatkaa Tapiolan myllerrystä vuosilla

Kaupunki

Espoon kulttuurin sydämeen suunnitellaan kymmenien miljoonien eurojen remonttia, joka jatkaa Tapiolan myllerry

Espoon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hankesuunnitelma

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kulttuuritalon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Espoon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pitkään

Kaupunki

Poliitikkojen