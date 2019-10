Kaupunki

Ennennäkemätön kriisi Helsingin johdossa: Vapaavuori, Sinnemäki ja Razmyar ilmiriidassa

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiistan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tunnelin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006253479.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006253927.html?share=712f96aa642cb16d25d7f16355b7d870

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006254811.html

Vapaavuoren

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/Dansazo/status/1177829615823392769

https://twitter.com/Vapaavuori/status/1177927516943716352

https://twitter.com/Vapaavuori/status/1177993655417757699

Perhevapaalla

Pormestarien

poliittinen johto riitelee julkisesti tavalla, jota on tuskin koskaan aiemmin nähty.Kokoomuslainen pormestari Jan Vapaavuori https://www.hs.fi/haku/?query=jan+vapaavuori haukkuu voimallisesti Anni Sinnemäkeä https://www.hs.fi/haku/?query=anni+sinnemakea ja Nasima Razmyaria https://www.hs.fi/haku/?query=nasima+razmyaria eli vihreiden ja Sdp:n apulaispormestareita. Sinnemäki ja Rasmyar puolestaan sanovat poikkeuksellisen selvästi olevansa tyytymättömiä Vapaavuoren toimintaan.Syynä on keskustatunneli, joka kaikesta päätellen kaatui viime viikolla poliittisen tuen puutteeseen.juuret ulottuvat kesään 2017. Puolueet päättivät valtuustostrategiassa selvittää keskustatunnelin rakentamisen.Selvitys valmistui tänä syksynä ja tuli Sinnemäen johtaman kaupunkiympäristö­lautakunnan käsittelyyn 17. syyskuuta. Poliitikoille esitettiin, että yhdestä selvitetystä vaihtoehdosta tehdään rakentamispäätökseen tähtäävä yleissuunnitelma. Lautakunta jätti asian pöydälle kahdeksi viikoksi.Sitten tapahtui yllätys. Sdp ilmoitti https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006251131.html jo ennen käsittelyä, että se ei kannata tunnelia. Koska vihreiden kielteinen kanta oli tiedossa jo etukäteen, ilmoitus käytännössä pysäytti hankkeen.kaatuminen aloitti reaktioiden vyöryn.”On hyvä tietää, ketä syyttää”, sanoi Vapaavuori HS:lle New Yorkissa heti tiedon saatuaan. Hän viittasi kaupungin elinvoiman väitettyyn heikkenemiseen.Palattuaan Suomeen pormestari avasi tuntojaan asiasta julkisessa kirjeessä.Sen jälkeen näkemyksiään hankkeesta, sen kaatumisesta ja Vapaavuoren kommenteista esittivät apulaispormestarit Razmyar ja Sinnemäki.tunneliharmitus purkautui vielä viikonloppuna Twitterissä, jossa hän jakeli julkisia piikkejä niin apulaispormestareille kuin Suomen pääministeri Antti Rinteelle https://www.hs.fi/haku/?query=antti+rinteelle (sd).Ensin kyytiä kokoomukselta sai kulttuuri- ja vapaa-ajan apulaispormestari Razmyar.”On röyhkeyden huippu kutsua turhaksi poliittiseksi näytelmäksi valtuuston hyväksymän kaupunkistrategian kirjausta, jonka kaupungin johtoryhmä (jossa hän on muuten itsekin edustettuna) on määritellyt strategian kärkihankkeeksi”, kuului Vapaavuoren jakama, alun perin kaupunginvaltuutettu Daniel Sazonovin https://www.hs.fi/haku/?query=daniel+sazonovin (kok) HS:n juttua kommentoiva twiitti lauantaina.Vapaavuori jatkoi twitteröintiä kitkerällä, Suomen pääministeri Antti Rinteelle osoitetulla viestillä #sdp-hashtagin kera.”Hyvä pääministeri – olen ymmärtänyt, että hallitus kaipaa maahan investointeja ja työtä. Minulla olisi täällä miljardiluokan hanke (ehkä vähän alle). Voisiko siihen saada hallitukselta tukea? Rahaa en tarvitse mutta henkinen tuki olisi kiva. #sdp https://twitter.com/hashtag/sdp?src=hashtag_click ”, Vapaavuori kirjoitti.Pormestari kommentoi vielä apulaispormestari Sinnemäen sanomisia jakamalla HS:n artikkelin sekä twiitin, jossa hän puhui kunnioituksen puutteesta, demokratiaprosessin halveksumisesta sekä ”hyvän hallinnon tarvitsemisesta”.oleva Razmyar kertoo huomanneensa Vapaavuoren viikonlopun Twitter-purkauksen.”Toki huomasin, että Janne on ollut tuohtunut ja harmissaan, ja se näkyy tässä hänen reaktiossaan.””Tietenkin aina toivon että mitä vähemmän [julkista riitelyä pormestarien välillä] sen parempi. En usko että sellainen antaa kenellekään hirveän paljon”, Razmyar kommentoi kysymykseen Vapaavuoren julkisen reaktion yllättävyydestä.julkisia erimielisyyksiä arvioitaessa tulisi muistaa se, että pormestaritkin ovat poliittisia, apulaispormestari Razmyar sanoo.Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimivan pormestarin lisäksi Helsinkiä johtaa https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/organisaatio/pormestarit neljä apulaispormestaria, jotka toimivat toimialalautakuntien puheenjohtajina sekä kaupunginhallituksen jäseninä.”Ei ole realistista, etteivät näkemyseromme tulisi esiin. Varmasti tulevat myös monta kertaa tämänkin jälkeen”, Razmyar sanoo.Erimielisyydet ovat politiikassa arkipäivää, pormestari Vapaavuori myöntää.

Oletteko edelleen yhtä vihainen kuin Twitter-viestien perusteella olitte aiemmin?

Siitä,

Vapaavuori