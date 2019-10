Kaupunki

Poliisilla operaatio Espoossa, yksi kiinniotto tehty

Espoossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

alkoi keskiviikkona alkuiltapäivästä viranomaisoperaatio, johon on osallistunut runsaasti poliiseja ja pelastuslaitoksen yksiköitä. Operaatio on Kuninkaantien varrella, Myllykylän alueella.”Tapahtumaan liittyvä henkilö on poliisin hallussa”, Länsi-Uudenmaan poliisilaitos kertoo Twitter-tilillään.Poliisi on luvannut tiedottaa tapauksesta lisää myöhemmin keskiviikkona.Uutinen päivittyy.