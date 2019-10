Kaupunki

Tutkimus: Suomenkieliset pikkulapsiperheet muuttavat pois Helsingin heikko-osaisilta alueilta

Helsingin

Tutkimuksessa

Etenkin

”Lapsiperheet ovat muita herkempiä sosiaalisille häiriöille.”

Pikkulapsiperheiden

”Riskinä voi olla, että koulujen erot kasvavat entisestään”

Monesta